Parque São João Marcos abre inscrições para concurso cultural; prêmio é de R$ 2 mil - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 14:12 horas

Rio Claro – O Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, em Rio Claro, abriu nesta terça (27) inscrições para cinco concursos culturais com cachês-prêmios de R$ 2 mil. As áreas contempladas pelo concurso são Música, Fotografia, Teatro, Literatura e Dança, todas com tema único: ‘Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos: onde memória e afeto se encontram e encantam”. Residentes de todo o estado do Rio de Janeiro, com mais de 18 anos, podem se inscrever até o dia 03 de julho.

Para participar do IV Concurso São João Marcos de Música, as composições podem ser de qualquer estilo musical, desde que inéditas. Já para o III Concurso São João Marcos de Fotografia, os participantes deverão inscrever cinco fotografias harmônicas entre si. No III Concurso de Teatro, os inscritos deverão submeter um esquete teatral inédito e original, baseado em pesquisa histórica ou ficcional. Para o VI Concurso Literário, cada participante poderá concorrer com até duas obras – inéditas e autorais –, mas somente uma poderá ser escolhida. Inédito, o I Concurso São João Marcos de Dança aceitará a inscrição de bailarinos ou grupos que apresentem uma peça inédita e original, com estilo livre.

A premiação e apresentação dos vencedores integram a programação do Festival São João Marcos de Arte e Memória, evento que acontecerá em setembro deste ano no Parque Arqueológico e Ambiental. Os regulamentos e formulários para inscrição estão disponíveis no site www.saojoaomarcos.com.br/blog. Mais informações pelo e-mail [email protected]