Parque Vitória em Três Poços recebe obra de melhoria na rede de esgoto

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2022, 14:09 horas

Obra realizada pelo Saae-VR aconteceu no entroncamento entre duas vias na região

Volta Redonda- Mais de 20 famílias da Rua Estrela Dalva, no Parque Vitória, região do bairro Três Poços, foram beneficiadas recentemente com uma obra de melhoria na rede de esgoto que atende as residências do local. As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) atenderam a solicitações de moradores que alegavam constantes vazamentos de esgoto.

“Entupia toda a semana. Constantemente tinha vazamento na rua, uma nojeira. Quando chovia, saía muito esgoto. Agora ficou muito bom. A obra ficou muito boa. Teve toda atenção do pessoal do Saae, me atenderam muito bem. Estão de parabéns”, contou o morador Evaldo Alves.

O gerente de Manutenção do Saae-VR, José Marques Rigon, explicou que foram feitas muitas solicitações ao Saae sobre os problemas relacionados à rede de coleta de esgoto dessas ruas.

“No entroncamento entre a Estrela Dalva e a Rua 1, abrimos o poço de visita (PV) do local e estava todo entupido, assoreado. Tivemos que fazer um novo PV, refazer parte da rede e do asfalto também”, explicou Rigon.

A moradora Shirlaine Castro também comentou sobre os transtornos causados pelo vazamento de esgoto e agradeceu ao atendimento realizado pelo Saae-VR.

“Antes, vazava toda semana, cada semana em uma casa. Era mal cheiro, esgoto voltando pra dentro das casas, ratos, mosca. A questão do vazamento melhorou. O atendimento do Saae foi excelente”, disse a moradora.

O presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, falou sobre a importância do planejamento na resolução desses problemas antigos em redes de esgoto da cidade.

“Desde quando assumimos, nosso planejamento foi atuar em ocorrências mais urgentes e de forma preventiva para evitar novos problemas. Conseguimos reduzir bastante a quantidade de chamados. As equipes estão de parabéns, atendendo a todos os bairros”, destacou PC.