Parques Nacionais têm recorde de visitação em 2024

País – O ano de 2024 registrou novos recordes no monitoramento de visitação em Unidades de Conservação (UCs) federais no Brasil. Os Parques Nacionais, que continuam a ser os destinos mais procurados, receberam 12,5 milhões de visitas, representando um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo monitoramento, a visitação em todas as categorias de UCs, como Áreas de Proteção Ambiental (APA), Reservas Extrativistas (Resex), Reservas Biológicas (Rebio), Florestas Nacionais (Flona) e Monumentos Naturais (Mona), ultrapassou 25,5 milhões de visitas em 2024. O número representa um crescimento de 4,9% em relação a 2023, refletindo uma tendência de aumento na procura pelas unidades.

O levantamento incluiu 161 das 340 unidades federais administradas pelo ICMBio, que abrangem 47,3% do total de UCs no país.

A importância do contato com a natureza

Para o presidente do ICMBio, Mauro Pires, a pandemia evidenciou a importância do contato direto com a natureza para o bem-estar e a saúde mental das pessoas. “Cabe aos órgãos gestores das unidades de conservação, como é o caso do ICMBio, estabelecer os meios para que a visitação seja a melhor possível. Por outro lado, é importante que a população se aproprie cada vez mais destas áreas, participando dos esforços para sua preservação e atuando junto às autoridades, em todas as esferas, para que existam investimentos que ampliem e aprimorem as unidades de conservação, sobretudo na parte de infraestrutura de visitação e proteção”, afirmou Pires.

Ele também destacou a relevância do monitoramento da visitação para proporcionar diagnósticos mais próximos da realidade e fortalecer as estratégias de inclusão, como o aumento da acessibilidade e a melhoria dos equipamentos nas UCs.

Os Parques Nacionais mais visitados

Em 2024, o Parque Nacional da Tijuca (RJ) liderou o ranking, com mais de 4,6 milhões de visitas. O Parque Nacional do Iguaçu (PR) também se manteve entre os mais visitados, com mais de 2 milhões de visitantes, seguido pelo Parque Nacional de Jericoacoara (CE), com 1,5 milhão de visitas. Um destaque importante foi a retomada da visitação no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (RJ), que voltou à lista dos mais visitados com mais de 200 mil visitas, retornando aos números registrados antes da pandemia de Covid-19.

O ecoturismo no Brasil

O ecoturismo ocupa o quinto lugar entre as motivações dos turistas estrangeiros para visitar o Brasil. De acordo com dados da Embratur, 19% dos turistas estrangeiros chegaram ao país em 2023 com o objetivo principal de conhecer a natureza e a biodiversidade brasileira. Entre os turistas brasileiros, 27% viajaram em 2023 para explorar destinos de natureza, conforme levantamento do Ministério do Turismo.

Além do turismo, as unidades de conservação também são visitadas por outros motivos, como atividades de educação ambiental, pesquisa científica, vivência em comunidades tradicionais, e busca por qualidade de vida por meio de caminhadas, trilhas de bicicleta, escaladas e observação de aves e vida silvestre. A visitação também impulsiona a economia local, gerando empregos e estimulando o setor de serviços e a arrecadação de impostos.

As 10 unidades de conservação mais visitadas

Entre todas as categorias de Unidades de Conservação, a Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca, em Santa Catarina, foi a mais visitada, consolidando sua posição de destaque. A APA protege uma área marinho-costeira fundamental para a Baleia-Franca-Austral (Eubalaena australis). A APA de Fernando de Noronha (PE), a APA da Região Serrana de Petrópolis (RJ) e a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (RJ) também estão entre as mais visitadas do Brasil.