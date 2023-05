Participantes do Programa ‘Famílias Fortes’ de Volta Redonda vão visitar Museu do Amanhã e AquaRio, no Rio de Janeiro

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 09:58 horas

Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Prevenção às Drogas, promoverá passeio com cerca de 40 pessoas na capital carioca

Volta Redonda – A Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD) de Volta Redonda vai finalizar mais um ciclo do programa “Famílias Fortes” – iniciativa criada pelo Governo Federal, que tem o objetivo de ensinar pais e filhos a desenvolverem maneiras eficazes de comunicação e relacionamento. Na próxima quarta-feira, 24, a prefeitura vai levar as dez famílias participantes do programa para um passeio no município do Rio de Janeiro, para marcar o encerramento oficial do “Famílias Fortes”. Cerca de 40 pessoas vão conhecer o Museu do Amanhã, na Praça Mauá, Centro da capital carioca, e o AquaRio, no bairro Gambôa.

O programa, que tem a participação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e parceria com a secretaria de Estratégia Governamental (Gegov), aconteceu no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Vila Rica/Três Poços.

No total, o território que o Cras abrange está atendendo 10 famílias, beneficiando 36 pessoas. A coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, ressaltou que a atividade é feita para trabalhar em prol da população, com prevenção, cuidado e fortalecimento dos vínculos familiares.

“Após sete encontros semanais, passaremos o dia na cidade do Rio de Janeiro, em um dia de muito conhecimento, muita alegria e muito amor. Um passeio cultural e de fortalecimento. Uma data que com certeza vai marcar a vida deles. Ações como esta, com certeza, resultam em diminuição da violência, mais cidadania, além de preparar as pessoas para superar os momentos difíceis que a vida nos oferece”, disse Neuza.

Durante o encontro, foi orientado aos pais: refletir sobre as qualidades que desejam ver em seus filhos; aprender a importância de amor e limites para o desenvolvimento saudável de seus filhos e de suas potencialidades; aprender como apoiar os objetivos e sonhos dos filhos. E aos filhos, a orientação serviu para eles se conhecerem, criarem regras e consequências no grupo, além de pensarem nos sonhos e metas para o futuro.