Partida do Flu na Libertadores é adiada após morte de filho do técnico do Cerro

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 15:15 horas

Rio de Janeiro – A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta segunda-feira o adiamento da partida entre Fluminense e Cerro Porteño, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, que estava marcada para esta terça, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O motivo foi a morte do filho de Francisco “Chiqui” Arce, treinador do clube paraguaio e ex-jogador de grandes equipes brasileiras como Palmeiras e Grêmio.

Alexandro Javier, de 20 anos, se envolveu em um acidente de carro na cidade de Luque, no Paraguai, ao se chocar com uma árvore. A entidade que rege as competições na América do Sul emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento, emendando a nova data para a partida: 3 de agosto, uma terça-feira, às 19h15, no mesmo local agendado. “Nesse sentido, com base no acontecimento triste e na sensibilidade do momento, a CONMEBOL decidiu adiar o jogo Fluminense (BRA) x Cerro Porteño (PAR)”.

Depois do comunicado oficial da Conmebol, o Fluminense se pronunciou nas redes sociais lamentando o ocorrido e acatando a nova data para disputar o jogo de volta das oitavas de final. “O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Alexsandro Javier Arce, filho de “Chiqui” Arce, técnico do Cerro Porteño, em um acidente automobilístico no Paraguai. O clube deseja muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil”, escreveu.

O Fluminense tem vantagem no confronto, já que no primeiro jogo, disputado em Assunção, na última terça-feira, saiu vitoriosa da capital paraguaia pelo placar de 2 a 0. No estádio do Maracanã, o Cerro Porteño precisará vencer por três ou mais gols de diferença para avançar às quartas de final de forma direta, sem disputa de pênaltis.