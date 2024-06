Partidos entram com ação no TRE para conseguir tempo de propaganda eleitoral na TV

Volta Redonda – Representantes dos partidos políticos PT, PV, PC do B, PSB e PSOL anunciaram nesta quinta-feira (20) que entraram com uma petição ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pedindo veiculação de propaganda eleitoral gratuita na cidade de Volta Redonda. As propagandas eleitorais na TV e rádio começam a serem veiculadas a partir de 16 de agosto. O intuito do documento, que já teve um parecer favorável, é o de que os partidos de menor representatividade também tenham tempo de TV e rádio.

“Na primeira solicitação, o juiz recomendou que não fosse um ato individual, e sim motivada pelos partidos. Então, convidamos os partidos para encaminhar essa questão em Volta Redonda, uma vez que é a maior cidade da região. Deles, apenas cinco participaram da petição”, explicou o vice-presidente do PT de Volta Redonda, Alexandre Habibe, informando que o pedido foi encaminhado no dia 14 deste mês, tendo um parecer favorável do juiz eleitoral Roberto Henrique dos Reis e que, agora, foi encaminhado para a segunda instância do TRE.

“Acho que o jogo não precisa ser tão desigual. O jogo eleitoral é, por natureza, um jogo muito desigual. Embora todo mundo tenha a possibilidade de se candidatar, de colocar as suas visões e expressar seus argumentos, o peso do argumento passa a ter valor na medida em que existe visibilidade. Então, eu penso que a possibilidade dessa visibilidade, dessa argumentação, é fundamental para quem está preparado, mas não tem acesso às ferramentas tão fortes de mídia, que são muito baseadas na questão econômica. Com isso, a gente muda a pauta do jogo e equilibra um pouco”, declarou Habibe.

O advogado Rodrigo Beltrão falou sobre a importância da veiculação da propaganda para a cidade. “A partir dessa decisão, vai gerar um efeito vinculante que pode eventualmente para uma ou outra emissora gerar essa obrigação. O fenômeno de existir a comunicação política mínima, já é algo que vai gerar um engajamento. Porque se tem uma característica marcante nesse povo de Volta Redonda é que a gente é clubista. Então, a partir do momento que tem essa representação visual permanente pra gente poder acompanhar, seria fantástico”, salientou o advogado.

De acordo com o articulador Jorge Alexandre, todos os partidos, mesmo os que não entraram na ação, serão beneficiados. “Nós conseguimos falar com todos os partidos que isso é muito importante. ‘Ah, mas isso é uma ação da esquerda?’ Não, isso é uma ação de todos os democráticos. De todos que querem o melhor para a população, que a informação, é o direito de escolher. Nós só queremos que a população tenha o direito de escolher”, frisou.

Para o presidente do PC do B, Vagner Siqueira, a visibilidade da TV e rádios pode mudar a visão do eleitor. “Se você tiver a possibilidade de ter TV, você muda o patamar do debate. Mesmo que os menores partidos consigam colocar ali 30 segundos do seu candidato, as pessoas se despertam , com isso você amplia, você facilita o acesso à informação do eleitor a quem é o candidato e quem são os candidatos e isso amplia o debate também”, enfatizou.