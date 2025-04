Páscoa: custo de itens de chocolate varia e diferença pode chegar a R$15

Barra Mansa – Com a proximidade da Páscoa e os estabelecimentos comerciais oferecendo uma grande variedade de produtos de chocolate, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Barra Mansa divulgou nesta terça-feira (15), uma pesquisa de preços com foco em ovos e caixas de bombons. O objetivo da ação é orientar o consumidor na hora das compras, principalmente diante da grande oferta e procura registrada neste período festivo. A pesquisa do Procon constatou uma variação bastante expressiva no valor final do produto; dependendo do estabelecimento em que o consumidor realiza a compra, a diferença pode chegar a quase 15 reais.

Segundo o gerente do Procon de Barra Mansa, Felipe Goulart, durante as compras de Páscoa é sempre importante pesquisar antes de levar. “É essencial observar o estado de conservação da embalagem, já que ela é fundamental para proteção e conservação da mercadoria. As embalagens não devem apresentar sinais de violação, furos ou partes amassadas. Para quem deseja presentear crianças, é necessário se atentar ao selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que está presente nos ovos que contêm brinquedos, objetos e lembranças, identificando a qualidade e a faixa etária recomendada para aquele produto”, explicou.

Felipe ainda ressaltou que por se tratar de mercadorias que possuem diversas marcas, tamanhos e especificidades, o órgão mapeou o preço dos chocolates e ovos mais comuns encontrados nos supermercados e lojas. Por exemplo, o mesmo produto da marca Lacta, encontrado em uma unidade de Supermercado no bairro Estamparia, está saindo por R$ 109,99, enquanto o mesmo produto é encontrado em outra unidade no Centro, por R$ 94,99.

“Outro detalhe que o consumidor deve se atentar é olhar além da data de validade do produto e verificar as especificações do produto, como ingredientes, presença ou não de alergênicos ou intolerantes, como glúten e lactose, peso líquido e número de referência, que identifica o peso e tamanho dos ovos”, orientou o gerente.

O Procon funciona no pátio da Prefeitura, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. A equipe está à disposição para realizar orientações aos consumidores, além de atendimento jurídico quando necessário. O contato com a unidade pode ser feito pelos telefones: (24) 2106-3420 e 2106-3461.