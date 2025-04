‘Páscoa da Família’ terá shows e distribuição de ovos em Barra Mansa

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e da Fundação Cultura (FCBM), realiza, entre 11 a 17 de abril, a primeira edição da ‘Páscoa da Família’. O evento vai acontecer na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro, e contará com shows, apresentações e atividades voltadas ao público infantil, incluindo distribuição de ovos de chocolate para crianças cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, falou das expectativas para a festa.

“A pedido do nosso prefeito Furlani, nós vamos promover a primeira edição da Páscoa da Família, que promete ser muito especial. Trabalhamos e organizamos tudo para que ocorra dentro do esperado, a fim de proporcionar uma Páscoa extraordinária, com conforto, ordem e segurança para todos”, afirmou.

Para a secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, é importante proporcionar momentos de entretenimento e confraternização como este para os munícipes.

“A Páscoa da Família foi pensada com muito carinho, capricho e cuidado, pensando especialmente em nossas crianças e jovens. O evento representa um gesto de solidariedade e acolhimento, através das atividades, recriações e lembrancinhas que preparamos”, disse.

O horário de distribuição dos ovos será: 16h às 20h (segunda a sexta-feira); 10h às 16h (sábado) e 08h às 12h (domingo). Durante a programação, o evento contará com apoio da Guarda Municipal, além de uma equipe de segurança privada. A partir desta quarta-feira (9), até o último dia de evento, 17 de abril, a Avenida Roosevelt Brasil ficará fechada para o tráfego de veículos, sendo reaberta no dia 18.

Para outras informações, o contato com a Fundação Cultura (FCBM) pode ser feito pelo telefone: (24) 3029-9365. Já o número da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) é o seguinte: (24) 3512-5692.

Programação – Páscoa da Família:

11 de abril (sexta)

16h – Abertura

17h – Show com Mágico Gustavo

18h – Brincando que se aprende

Entrega dos ovos de Páscoa: 16h às 20h

12 de abril (sábado)

10h – Abertura

13h – Show com Mágico Gustavo

15h – Cecilia Reis

Entrega dos ovos de Páscoa: 10h às 16h

13 de abril (domingo)

08h – Abertura

09h – Show com Mágico Gustavo

10h – Cecília Reis

Entrega dos ovos de Páscoa: 08h às 12h

14 de abril (segunda)

16h – Abertura

17h – Show com Mágico Gustavo

18h – Brincando que se aprende

Entrega dos Ovos de Páscoa: 16h às 20h

15 de abril (terça)

16h – Abertura

17h – Show com Mágico Gustavo

18 h – Cecília Reis

Entrega dos ovos de Páscoa: 16h às 20h

16 de abril (quarta)

16h – Entrega dos ovos

17h – Show com Mágico Gustavo

18h – Brincando que se aprende

Entrega dos ovos de Páscoa: 16h às 20h

17 de abril (quinta)

16h – Entrega de Ovos

17h – Show com Mágico Gustavo

18 h – Cecília Reis

Entrega dos ovos de Páscoa: 16h às 20h