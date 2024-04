Passageira de mototaxi morre após acidente na Beira Rio; assista o vídeo

Volta Redonda – Uma passageira de uma moto por aplicativo, de aproximadamente 30 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (11), após a moto em que ela estava ter sido atingida por um veículo Fox preto. O acidente aconteceu na esquina da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira Rio) e a Rua Graham Bell, próximo ao posto JK, na Vila Mury. Segundo apurado pela reportagem, a mulher ainda não havia sido identificada, pois não portava documentos.

O acidente provocou um nó no trânsito e a Guarda Municipal está no local orientando os motoristas.

A Polícia Militar e peritos do ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Eboli), estão no local realizando perícia e investigando as dinâmicas. Informações iniciais apontam que o Fox Preto estava acessando a Rua Graham Bell e a moto seguia pela Adalberto de Barros Nunes sentido Belmonte, quando o ocorreu o acidente. Com o impacto da batida, a motocicleta foi arremessada em direção as bombas de combustível.

De acordo com populares, a vítima teria morrido na hora.

IMAGENS EXCLUSIVAS DO DIÁRIO DO VALE