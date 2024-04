Passageira de ônibus é presa com 8kg de skunk em Piraí

Piraí – Uma passageira de ônibus foi presa com oito quilos de skunk, na madrugada de sexta-feira (12), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A droga estava escondida em um fundo falso na bagagem da mulher. O caso aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí.

Por volta das 2h, na altura de Piraí, policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ) abordaram um ônibus que fazia o itinerário São Paulo (SP) – Vitória (ES). Durante uma revista no bagageiro, as K9s Eva e Venena indicaram que havia algo ilícito na mala da passageira.

A suspeita confirmou ser dona da bagagem. Quando abriram, os policiais perceberam que havia um fundo falso. Dentro do compartimento foram encontrados 16 tabletes do entorpecente. No total, havia oito quilos de skunk, uma espécie de maconha mais forte. A mulher acabou confessando que receberia uma quantia em dinheiro para entregar o entorpecente na capital capixaba.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí).