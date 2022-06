Passageira de ônibus é presa pela PRF com tabletes de cocaína

Matéria publicada em 18 de junho de 2022, 10:00 horas

Piraí– Na madrugada deste sábado, dia 18, durante fiscalização de combate ao narcotráfico no km 227 da Dutra, posto PRF de Caiçara, uma equipe da PRF abordou um ônibus da Viação Águia Branca, linha SP X Duque de Caxias/RJ, e, ao realizar verificação no interior do veículo, percebeu que uma passageira de 27 anos, apresentava nervosismo com a abordagem policial.

Os policiais encontraram dentro de uma bolsa que estava no assoalho, nos pés da passageira, 05 tabletes de cocaína (peso total de aproximadamente 5 kg).

A mulher confessou que a bagagem era dela e que pegou a droga no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, para entregar em um shopping em Duque de Caxias. Ela disse ainda que receberia R$ 100,00 por quilo de entorpecente transportado, e que está passando por dificuldades financeiras e por isso aceitou fazer o transporte do entorpecente.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à mulher por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na 94ª DP de Piraí para os procedimentos cabíveis.