Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 14:15 horas

Volta Redonda – Uma passageira relatou a situação de abandono e preocupação sobre a Rodoviária Prefeito Francisco Torres. Durante a noite de domingo (18), às 20h50, Lucilene Dias, que reside em Vila Velha, Espírito Santo (ES), viu situações que ocorreram na localidade enquanto esperava para embarcar.

Segundo a passageira, a rodoviária parecia um “deserto”.

– Ontem, ao embarcar, pude perceber o descaso da administração pública com o serviço que deveria ser prestados e a situação dos moradores de rua. Meu embarque estava marcado para as 21h30. Cheguei às 20h50min e a rodoviária parecia um “deserto”, percebia entre os passageiros um clima de insegurança e abandono. Muitos moradores em situação de rua, uns dormindo, outros se ajeitando pra dormir e alguns circulavam entre os passageiros que chegavam para o embarque – comentou Lucilene.

Ela também citou que banheiros estavam todos fechados:

– Absurdo. Tinha senhoras precisando ir ao banheiro. Procurei o posto da guarda municipal para ver se tinha chave do banheiro, mas o posto estava vazio. Chegando em casa, registrei minha reclamação junto a empresa que viajei. Eu penso que as empresas de ônibus que operam os serviços dentro da rodoviária também deveriam tomar providências junto a administração pública. Afinal, a prestação de serviços da rodoviária já vem incluída na tarifa – concluiu a passageira.

Nota da prefeitura

Em nota, a prefeitura de Volta Redonda informou que a Secretaria Municipal de Ação Comunitária retornou com abordagens sociais à população em situação de rua desde janeiro deste ano.

– Elas ocorrem em todo município com atendimento itinerante com objetivo de estabelecer vínculos de confiança para convencer as pessoas a saírem da situação de vulnerabilidade, a partir do ingresso na rede de proteção do município ou através da reinserção familiar – diz a nota da prefeitura.

Ainda segundo a prefeitura, o município oferece serviços assistenciais como, por exemplo, o Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua Uhady Nasr), localizado no bairro Aterrado. O Centro Pop, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 20h, é a porta de entrada para os atendidos ingressarem na rede de proteção assistencial.

– Os usuários também têm acesso ao Abrigo Municipal Seu Nadim, que foi revitalizado pelo atual governo. Devidos aos esforços e a reativação de toda a rede de assistência social, em abril houve uma redução de 40% da população em situação de rua, mas a meta é reduzir essa população em 80% através do acompanhamento psicossocial – explicou a prefeitura em nota.