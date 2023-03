Passageiro de ônibus é preso com arma e munições em Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 12:37 horas

Piraí – Um passageiro de um ônibus foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta terça-feira (21), ao ser flagrado com uma pistola e dez munições dentro de sua mochila. A ação ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Segundo os policiais, a prisão aconteceu quando eles realizavam fiscalizações no local e abordaram o ônibus, que vinha de São Paulo (SP) com destino à Vitória (ES). Durante revista no veículo, os agentes encontraram todo o material dentro da mochila e identificaram o proprietário, que foi preso no local.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Piraí.