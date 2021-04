Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 16:00 horas

Tarifa A passará de R$ 3,60 para R$ 4,10; tarifa B de R$ 4,30 para R$ 4,90; e tarifa C de R$ 5,60 para R$ 6,40

Angra dos Reis – A partir da meia-noite deste domingo (18), as tarifas de ônibus terão aumento em Angra dos Reis. A prefeitura autorizou o reajuste nas tarifas, mas segundo o governo municipal, os valores não serão alterados para moradores que têm o cartão Passageiro Cidadão. As quase 50 mil pessoas cadastradas no programa continuarão pagando o mesmo valor na passagem: R$ 2,00 (Tarifas A e B) e R$ 3,00 (Tarifa C).

Reajustes

A partir deste final de semana, para quem não tiver o Passageiro Cidadão, as tarifas passarão de R$ 3,60 para R$ 4,10 (Tarifa A); de R$ 4,30 para R$ 4,90 (Tarifa B); e de R$ 5,60 para R$ 6,40 (Tarifa C). Além disso, mensalmente, 250.000 passagens são utilizadas gratuitamente por estudantes e idosos e 25.000 passagens por pessoas com deficiência.

De acordo com a prefeitura, a Viação Senhor do Bonfim se comprometeu a melhorar o serviço, reduzindo o intervalo entre os ônibus, ampliando o horário dos coletivos nas ruas e aumentando a fiscalização da quantidade de pessoas por veículo. Essas medidas começarão a ser implantadas na próxima semana.

– Mesmo com a crise econômica por conta da pandemia, temos o dever legal de cumprir o contrato com a empresa licitada e manter o compromisso de continuar ajudando o cidadão angrense a enfrentar este momento difícil – comentou Ricardo Ferreira, superintendente de Segurança, Transporte e Trânsito.

Passageiro Cidadão

A prefeitura de Angra retomará na próxima segunda-feira (19) o cadastramento para novos cartões do Passageiro Cidadão, que estava suspenso devido à pandemia.

Os interessados devem ligar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, para o telefone 0800-2861500 ou acessar a página da prefeitura (www.angra.rj.gov.br) e agendar a ida até a Secretaria Executiva de Segurança Pública e, em seguida, à Bonfim. Será necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Quem está com o cartão inativo, deverá ir diretamente à Bonfim para a reativação do mesmo. Vale reforçar que o cartão funciona sete dias da semana, com duas passagens diárias.

Reajuste

De acordo com o contrato de concessão, a prefeitura pode reajustar o valor da tarifa dos ônibus todos os anos, com base em custos como a variação no preço do diesel e a redução no número de passageiros (acentuada durante a pandemia). O último reajuste na tarifa foi em 2018.