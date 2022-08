Passaporte do Bicentenário da Independência do Brasil é lançado no RJ

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 16:24 horas

Uma viagem na história que antecede o 7 de setembro de 1822 e vai até o fim do Império

Rio – A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) e o Consulado Geral de Portugal, com apoio da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro (Caerj), vão lançar o Passaporte do Bicentenário da Independência do Brasil, na próxima quinta-feira, 1º de setembro, às 17h, no Palácio São Clemente, em Botafogo. A trajetória da família real será traçada em uma espécie de guia turístico e histórico, disponível em versão on-line, que mostra nove espaços e monumentos que foram palco de grandes momentos para a formação da República.

A jornada começa com a chegada da colônia portuguesa, passa pelos reinados de D. Pedro I e D. Pedro II, até o fim do período imperial, e se encerra no primeiro centenário da Independência, em 1922. Entre os locais recomendados à visitação no Estado do Rio, estão a Praça XV, a Estátua Equestre de D. Pedro I, a Academia Brasileira de Letras (ABL), o Cais do Valongo e o Campo de Santana (todos no Centro), os Caminhos de Minas (entre Duque de Caixas e Miguel Pereira), as Fazendas do Café (na região do Vale do Paraíba), o Museu Imperial (em Petrópolis) e a Estação Ferroviária De Barra Mansa.

“Durante quase dois séculos, a capital do Brasil foi aqui, no Rio de Janeiro. O nosso Passaporte do Bicentenário fala muito sobre o processo de Independência, que para além da capital, tem marcas deste período histórico espalhadas por todo território fluminense. É a tecnologia e a documentação trabalhando em harmonia para estabelecer conexão entre passado e presente”, explica a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Para o diretor executivo da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável – responsável pelas celebrações do Bicentenário -, o passado do Rio de Janeiro como capital federal precisa ser valorizado. “Vamos juntos vivenciar a memória de cada espaço. O Bicentenário permite imaginar cada época do passado numa nova dimensão para o momento de hoje”, destaca Paulo Protasio.

A solenidade também terá a presença dos contemplados na categoria B – voltada para projetos relacionados ao Bicentenário da Independência – do edital Retomada Cultural RJ 2. A chamada pública contemplou 800 candidatos, com premiação total de R$ 40 milhões ao setor, sendo metade deste valor e número de vagas para a categoria B.

O lançamento do Passaporte do Bicentenário contará com a apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem Chiquinha Gonzaga – formada por meninas da rede pública de ensino e em homenagem à primeira mulher regente do país. A orquestra juvenil seguirá para Portugal no final de outubro, onde participará das comemorações em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil.

“É uma honra para a Caerj apoiar o lançamento e a divulgação deste histórico passaporte. A riqueza da cultura fluminense e seus pontos turísticos, alinhados com a histórica relação Brasil-Portugal, são um patrimônio da sociedade fluminense”, completa o diretor executivo da instituição, Mario Scangarelli.

A versão online do Passaporte do Bicentenário ficará disponível para a população a partir do dia 1º de setembro, no site da Sececrj, através do link: http://cultura.rj.gov.br/.

Serviço

Lançamento do Passaporte do Bicentenário da Independência do Brasil

1º de setembro de 2022, a partir das 17h

Palácio São Clemente – Rua São Clemente, 424, Botafogo, Rio de Janeiro