Pássaros são resgatados de cativeiro em Paulo de Frontin com auxílio de denúncia

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 07:47 horas

Paulo de Frontin – Uma denúncia encaminhada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – sobre comércio de pássaros silvestres, levou policiais militares ambientais a resgatarem no sábado, dia 10, dois coleiros, um trinca ferro e um pixoxó no município Engenheiro Paulo de Frontin.

Os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia, em posse das informações, procederam à Avenida Antônio Maurício, no bairro Grama, onde identificaram quatro gaiolas contendo aves da fauna silvestre brasileira. O responsável pelos animais, que acompanhou a diligência, informou que não possuía nenhuma documentação para a criação das aves, que também não tinham anilhas de identificação junto ao Ibama.

Diante dos fatos, os policiais da 2ª UPAm se dirigiram com o acusado e os animais à 98ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base o artigo 29 da lei de crimes ambientais. Vale ressaltar que as aves foram encaminhadas ao Parque Estadual da Serra da Concórdia, onde serão devolvidos ao seu habitat natural.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.