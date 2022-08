Pássaros silvestres são resgatados pela 4ª UPAm em Paraty

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 09:40 horas

Paraty – Oito pássaros da fauna silvestre brasileira foram resgatados de cativeiro nesta quarta-feira, dia 24, em Paraty, após policiais da 4ª Unidade de Polícia Ambiental (4ªUPAm) terem ido averiguar denúncia sobre tráfico de animais encaminhada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

A equipe da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga percorreu algumas trilhas e acessos ao Parque Nacional da Serra da Bocaina, onde após perceberem ruídos vindos de dentro da mata, identificaram suspeitos de praticarem caça ilegal que, fugiram ao perceberem a chegada dos agentes.

Durante diligências no entorno, os policiais localizaram duas gaiolas de madeira, uma gaiola de ferro e uma gaiola alçapão e em seu interior havia seis tizis, um canário e um chipim, todos sem anilhas de identificação junto ao IBAMA. Diante dos fatos, os agentes da UPAm procederam à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada, enquanto que as aves foram levadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Seropédica, onde serão devolvidos ao habitat natural.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do RJ. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.