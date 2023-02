Pastor é preso em Cabo Frio após agredir segunda mulher, integrante de trisal - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 12:01 horas

Líder religioso e a mulher acrescentaram uma segunda “esposa” no relacionamento em 2021, quando moravam em Barra Mansa

Cabo Frio – O líder de uma denominação evangélica foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (31) na cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, suspeito de agredir uma de suas esposas, com quem mantém o chamado trisal, relacionamento que envolve três pessoas. A prisão aconteceu após os vizinhos denunciarem à polícia que o religioso estava agredindo uma de suas mulheres.

Antes da denúncia de agressão que levou à sua prisão, o pastor e a esposa se envolveram em uma polêmica no ano de 2021, quando ainda moravam em Barra Mansa. Na época, eles anunciaram aos fiéis que haviam incluído uma jovem no relacionando, formando o trisal. A explicação dada por eles à época é que sua primeira esposa estava muito doente e, no ano anterior, havia recebido uma “revelação” de Deus que morreria justamente em 2021, e que por isso teria como “missão” encontrar uma nova esposa para o marido.

O casal foi muito criticado pelos fiéis devido ao relacionamento a três, com a notícia se espalhando pelos sites dedicados ao mundo evangélico. Os três se mudaram de Barra Mansa para Cabo Frio, onde o pastor foi preso pela agressão, e, pelo menos antes da ocorrência, continuavam juntos apesar de a primeira esposa continuar viva, ao contrário do que dizia a “revelação”.