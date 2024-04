Pastor Washington Uchôa deixa a Secretaria da Pessoa com Deficiência

Volta Redonda – O vereador Pastor Washington Uchôa retorna, nesta terça-feira (2), à Câmara de Volta Redonda, depois ficar à frente da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda de 2021 a 2024. Nesta segunda-feira (1º), o secretário cumpriu seu último compromisso oficial à frente da secretaria, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto. Uchôa está se afastando do cargo devido a compromissos políticos, com isso quem assume a SMPD é Eliete Vasques – ex-coordenadora da secretaria. Pastor Washington retorna ao Legislativo e reassume a vaga de vereador que era ocupada pelo suplente Vampirinho.

Pastor Washington destacou as conquistas para as pessoas com deficiência, em Volta Redonda, que vão desde a identificação para as deficiências ocultas, a exemplo da distribuição gratuita do “Cordão de Girassol”, até o ingresso no mercado de trabalho através da contratação de PCDs.

“Não tenho palavras para agradecer ao prefeito Neto e toda sua equipe, em especial a Secretaria de Comunicação, que sempre foram tão solícitos comigo. Agradeço também toda parceria dos funcionários da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). Retorno à Câmara com o coração tranquilo em saber que tudo que estava ao meu alcance foi feito, e não tenho dúvidas de que muito ainda será conquistado em nossa cidade para as pessoas com deficiência. Cada projeto, cada passo dado rumo à inclusão só me deu a certeza de que o trabalho foi bem-feito. Agora, estamos no aguardo pela nova sede da SMPD que está ficando linda”, disse.

Além do investimento para a empregabilidade, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência também foi pioneira na qualificação com o lançamento, em 2021, da primeira turma para o curso superior de Administração – exclusivo e adaptado – para pessoas com deficiência, em uma parceria inédita com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado.

Na sede da SMPD, em funcionamento na Av. 17 de Julho, nº 20, no bairro Aterrado, há uma central de atendimento exclusiva para pessoas surdas, que ajuda no acompanhamento de consultas médicas, por exemplo, através de uma chamada de vídeo por tablet ou celular. Além do auxílio de um profissional com a tradução em libras.

A secretaria vai ganhar uma nova sede, que será construída em terreno da prefeitura, ao lado do Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro-Dia Synval Santos, no bairro Jardim Paraíba.