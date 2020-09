Pastoral Carcerária inicia campanha de arrecadação de bens básicos para a higiene dos presos

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 09:47 horas

Volta Redonda e Resende – Com o texto para ser lido nos avisos das missas intitulado ‘Abre tua mão para os Presos’, a Pastoral Carcerária por intermédio da Diocese de Barra do Piraí–Volta Redonda está desenvolvendo uma campanha com o objetivo de arrecadar bens básicos para a higiene pessoal dos presos nas Cadeias Públicas de Volta Redonda e Resende.

Com esta campanha a Pastoral Carcerária quer ser o coração e a mão estendida dos fiéis junto aos irmãos encarcerados nas Cadeias Públicas da região e está solicitando a colaboração de todos os Católicos na arrecadação de papel higiênico, máscaras descartáveis, sabonetes de cor branca e sabonetes para combater a sarna.

De acordo com a coordenação da Pastoral Carcerária, com esta campanha a pastoral pretende que neste momento de pandemia todos os fiéis vivam a solidariedade aos irmãos que já sofriam com o isolamento social, sentiam na pele o pavor de uma doença que se alastra em um ambiente desumano, amarguravam a dificuldade de comunicação com seus familiares e careciam de bens básicos até para sua higiene pessoal.

Para quem quiser colaborar é só deixar a sua doação na secretaria de sua paróquia ou nas caixas identificadas com o nome da Pastoral Carcerária colocadas nas igrejas.

Assim nos diz o Senhor Jesus: “Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores” (Mateus 9,13).