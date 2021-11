Pátio de Manobras: Montagem das estruturas metálicas da passarela de pedestre do Parque da Cidade tem início

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 17:58 horas

Barra Mansa – Nesta sexta-feira, dia 12, a empresa responsável pelas obras de readequação ferroviária em Barra Mansa do DNIT, iniciou a segunda etapa das obras da passarela de pedestres do Parque da Cidade. A intenção da construtora, segundo o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, é aproveitar o feriado prolongado da Proclamação da República para a montagem das estruturas metálicas que compõem o vão central e as rampas.

– Em função da carência de aço no mercado mundial, o cronograma de obras das passarelas está com um pequeno atraso. Mas, superada esta questão, a previsão é que as peças comecem a ser içadas por um guindaste a partir da próxima semana – detalhou Eros.

A nova passarela está sendo construída pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), com a finalidade de gerar segurança aos pedestres que precisam transpor a linha férrea nas proximidades do Parque da Cidade. Todo trabalho têm o acompanhamento sistemático da Prefeitura de Barra Mansa.

As obras de readequação ferroviária foram iniciadas em 2010, porém paralisadas em 2014, em função da necessidade de realizar desapropriações e reassentamentos, processo que está na fase de pagamento das indenizações.

Os serviços foram retomados no início de 2020 e estão em ritmo acelerado, com a realocação das linhas férreas da VLI para a lateral dos trilhos da MRS, o que possibilitará a finalização do viaduto da Barbará. As interferências férreas contemplam ainda um muro na extensão de 4,8 km, separando os trilhos da área urbana e uma grade, de igual tamanho, isolando as linhas de algumas vias públicas, como a Avenida Doutor Dario Aragão e Orozimbo Ribeiro.

Já o projeto das obras urbanísticas é composto pela abertura de uma nova via pública paralela a toda a extensão da linha férrea, a criação de estacionamento nas áreas remanescentes e a melhoria do centro comercial da cidade.

Os investimentos sobre a totalidade das obras são da ordem de R$94 milhões.