Patrulha do Idoso: projeto de Volta Redonda pode ser estendido para todo o estado do Rio

Matéria publicada em 27 de abril de 2023, 16:28 horas

Programa pioneiro no Brasil vem registrando resultados positivos em 10 meses de criação e foi apresentado na Alerj

Volta Redonda – A Patrulha de Proteção ao Idoso, pioneira no país e criada em junho do ano passado em Volta Redonda, pode ser estendida para todo o estado. O projeto foi apresentado pelo secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, nessa quarta-feira (26), durante a Audiência Pública da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa (Alerj), presidida pelo deputado estadual Munir Neto, para debater as políticas públicas de proteção aos idosos.

Com 10 meses de criação e resultados positivos na redução de número de casos de violência contra idosos, a Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda serviu como base de uma indicação legislativa de autoria do deputado Munir Neto, para que o serviço especializado seja implantado em todo o estado do Rio. A indicação obteve a aprovação unânime do plenário e depende agora da sanção do governador Claudio Castro.

“Estamos felizes ao saber que o nosso projeto pode ser expandido em todo o estado do Rio. A segurança é qualidade de vida para essa parcela da sociedade e trabalhamos para que o idoso se sinta seguro todas as vezes que estiver exercendo uma atividade e garantir uma melhor expectativa de vida, para ele e sua família. Volta Redonda vai continuar investindo e avançando ainda mais nas garantias dos direitos dos idosos”, salientou o secretário Luiz Henrique.