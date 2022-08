Patrulha Escolar de Volta Redonda ajuda adolescente agredida pelo pai

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 17:05 horas

Volta Redonda – A Patrulha Escolar da Guarda Municipal de Volta Redonda atendeu nesta segunda-feira (15), a ocorrência de uma agressão sofrida por uma estudante de 12 anos. O caso aconteceu próximo à Escola Municipal Jiulio Caruso, no bairro Conforto, onde a vítima é aluna. Uma moradora viu quando um homem dava socos nas costas, na cabeça e puxava o cabelo da garota e decidiu filmar com um aparelho celular. Ela levou as imagens até à diretora da unidade de ensino, que acionou a Patrulha.

Com a chegada dos guardas municipais De Souza e Carolina, a aluna foi chamada e, mesmo muito abalada pelo ocorrido, confirmou o fato praticado por seu próprio pai. Os agentes encaminharam a aluna e a direção da escola para o Conselho Tutelar, onde a adolescente afirmou já ter sido agredida outras vezes por ele. Já a senhora que flagrou a agressão aceitou ser levada à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), onde fez o Registro de Ocorrência (RO) sobre o caso.

O Conselho Tutelar posteriormente oficializou a representação na Deam contra o autor e pai da menor de idade, solicitando medida protetiva em favor da adolescente, que posteriormente deverá ir para acolhimento institucional ou residência de familiares.

“Mais uma vez, a Patrulha Escolar fez um trabalho de excelência, conseguindo envolver os órgãos pertinentes para apurar o caso e tomar as providências necessárias. Não existe segurança pública sem a participação da sociedade. A coragem da senhora que filmou e denunciou o fato é para ser aplaudida, pois pode ter evitado uma tragédia ainda maior”, enalteceu o secretário Municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.