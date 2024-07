Paulinho AP seguirá abrindo mão de benefícios concedidos pela Câmara Municipal de VR

“Meu trabalho se dá através do diálogo e do respeito à população e aos recursos públicos. Faço meu mandato com muita transparência e responsabilidade e pretendo continuar assim”, concluiu o vereador Paulinho AP.

Volta Redonda – Vereador de primeiro mandato em Volta Redonda, Paulinho AP abriu mão nos últimos anos de todos os benefícios concedidos ao cargo pela Câmara Municipal. De acordo com o parlamentar, que disputará a reeleição, em caso de receber nova oportunidade da população seguirá com a mesma iniciativa entre 2024 e 2028.