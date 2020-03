Paulinho do Raio X terá audiência de custódia nesta segunda-feira

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 15:59 horas

Rio – O vereador Paulinho do Raio X, que foi preso por suspeita de tentar extorquir o prefeito Samuca Silva para evitar processo de impeachment, passará por audiência de custódia – quando o preso em flagrante tem direito a ser ouvido por um juiz , que avalia se ele continua preso ou é liberado – nesta segunda-feira. A audiência seria no Rio de Janeiro, não foi informado também o horário da audiência.

Não foi informado onde o vereador está preso. O DIÁRIO DO VALE está tentando fazer contato com a defesa do vereador desde sábado, mas ainda não obteve retorno.

Ele foi preso neste sábado, dia 7, em uma sala comercial, em Volta Redonda. A prisão foi resultado de uma ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça (GAOCRIM/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (CIAF).

Ele foi levado para o CIAF, no Rio, onde prestou depoimento e foi autuado em flagrante pelos crimes de corrupção passiva e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O parlamentar foi preso quando receberia R$ 325 mil, supostamente para evitar o impeachment do prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva. Ele estava em um carro alugado com placa adulterada.

Entenda o caso

Desde o Carnaval, a coordenadoria montou um esquema de monitoramento do vereador suspeito. O MPRJ e a CIAF apuram a denúncia de que três vereadores teriam cobrado uma quantia em dinheiro, mais um valor que deveria ser pago mensalmente para não estimular o impeachment que foi votado no início de março na Câmara Municipal de Volta Redonda. O prefeito acompanhado de seu advogado procurou o MPRJ e informou que teria conseguido gravar, por meios próprios, a cobrança da propina.

No dia da votação do impeachment a maioria dos vereadores votou contra a abertura do processo. Após a votação, o vereador ligou para o prefeito e disse que a votação ocorreu como ele havia prometido e que gostaria de marcar um encontro para receber a propina. As gravações feitas pelo prefeito, além de anotações de valores realizadas pelo vereador, entre outras provas coletadas estão sendo analisadas. O vereador foi conduzido para a unidade, onde prestou depoimento. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de corrupção passiva e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

As investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias. Outros dois vereadores estão sendo investigados, mas os nomes não foram divulgados pelo Ministério Público.