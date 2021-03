Matéria publicada em 22 de março de 2021, 19:02 horas

Volta Redonda – O Estádio da Cidadania vai sediar uma partida do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, dia 23, o Raulino de Oliveira vai receber a partida Mirassol e Corinthians, válido pela rodada 5 do Paulistão Sicredi 2021, às 21h. O jogo foi confirmado após acordo com o Governo do Estado do Rio, com a Prefeitura de Volta Redonda e com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

O agendamento da partida segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais da competição que haviam sido suspensos pela paralisação das partidas em São Paulo, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com esta situação.

O jogo seguirá o mesmo protocolo de saúde aplicado em todas as partidas do Paulistão Sicredi 2021, com número reduzido de profissionais para a operação das partidas e sem a presença de imprensa —apenas os detentores de direitos da competição terão acesso aos jogos.

Segundo nota enviada pela Prefeitura de Volta Redonda, para garantir o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19, as equipes terão que seguir o protocolo “Jogo Seguro”, da Federação Carioca de Futebol. De acordo com o protocolo deverá ser feita a testagem em todos os atletas e comissão técnica antes do jogo, aferição de temperatura na chegada ao estádio e disponibilização de álcool gel em todos os ambientes.

Além disso, as delegações devem chegar ao estádio no máximo 1h30min antes das partidas e os vestiários serão separados por equipe e para isso serão utilizados os quatro vestiários do Estádio. Devido à pandemia, as partidas não terão a presença do público.