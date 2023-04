Paulo Conrado comemora contrato de obras do hospital veterinário

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 07:50 horas

Volta Redonda – O presidente da Câmara de Volta Redonda, Paulo Conrado, comemorou a licitação que definiu a empresa que vai construir o Hospital Veterinário de Volta Redonda. Conrado foi o autor da indicação, aprovada em abril de 2019, para que o hospital fosse construído. De acordo com ele, a intenção não é apenas atender animais abandonados, mas dar à população de baixa renda condições de cuidar de seus animais de estimação, dando segurança às pessoas.

— Um animal doente, seja nas ruas ou na casa de alguém, pode fazer com que seres humanos que têm contato com ele adoeçam também. Então, além de ser uma demonstração de humanidade e de respeito para com os animais, o Hospital Veterinário Municipal pode também ser uma forma de prevenção de doenças em humanos — argumentou Paulo Conrado.

Depois da indicação de Conrado, o vereador Renan Cury reforçou o pedido de construção do hospital junto ao prefeito Antonio Francisco Neto e ao secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho. A obra será construída pela prefeitura com recursos do Governo do Estado.

As obras

As obras do Hospital Veterinário de Volta Redonda terão um investimento de R$3.628.530,72 – lance vencedor da empresa Cerâmica Geowolf Engenharia, que disputou com outras três firmas. A Prefeitura concluiu a licitação, com valor estimado em R$4.152.727,86. Com isso, foi gerada uma economia de aproximadamente 14% no custo total previsto da obra.

O Hospital Veterinário de Volta Redonda será construído em um terreno de 3,5 mil m², na Rua 401, esquina com a Rua 6, no bairro Rústico. A unidade médica veterinária terá 760 m² e contará com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raio-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infectuosas; áreas de esterilização/higienização e canil.