Paulo de Frontin suspende aulas após estragos causados pelas chuvas

Paulo de Frontin – As aulas em toda a Rede Municipal de Ensino foram suspensas até o dia 3 de março no município de Paulo de Frontin devido aos estragos causados pelas chuvas fortes que atingiram a região na última quinta-feira (22).

Segundo a prefeitura, muitos trechos das estradas das comunidades estão alagados e interrompidos, com diversos pontos onde a passagem de veículos até as unidades de ensino está impossibilitada.

Veja as escolas que estão com as aulas suspensas:

Escola Municipal Cecilio Barbosa da Paixão;

Escola Municipal Joaquim Mendes;

Colégio Municipal Carlos Gramático;

Escola Municipal Barão de Amparo;

Escola Municipal Aurora Maurício;

Creche Antônio Maurício;

Creche Municipal Wanderley de Souza Balthazar Ferreira;

Cemapee;

Escola Municipal Hilka Peçanha