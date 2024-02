Angra: Paulo Ricardo levanta o público na abertura do Sesc Verão

Angra dos Reis – Paulo Ricardo foi o responsável por inaugurar os shows do SESC Verão em Angra dos Reis, com apresentações que ecoaram por toda a Praia do Anil, nesta sexta-feira (2).

O cantor é conhecido por sua presença de palco e por músicas amadas pelo público, como “Olhar 43” e “Vida Real”. Essas canções, juntamente com clássicos do rock, foram a razão por um público alegre e presente do começo ao fim do show. Com toda a sua energia, o artista transformou a Praia do Anil em um verdadeiro espetáculo da música brasileira e estrangeira, com uma grande homenagem aos Beatles e a John Lennon, com uma apresentação de “Imagine”, que emocionou os presentes.

– Super contente em estar na cidade. Angra é o roteiro favorito de todos os cariocas. Espero que todos possam curtir esse show de rock popular, com clássicos da música e homenagens para os grandes artistas. Vai ser só alegria e muito Rock and Roll – afirmou Paulo Ricardo.

Em nenhum momento, a plateia deixou de cantar e acompanhar o músico em todas as suas interações, aumentando ainda mais a expectativa para os próximos dias de shows. Além do Sesc Verão, com a apresentação de Jorge Aragão (3) e João Gomes (4), o município também vai contar com uma programação repleta de grandes nomes da música brasileira durante o carnaval.

– Será mais um ano de sucesso com essa parceria com o Sesc. Estamos movimentando a cidade com este grande evento que oferecerá atrações para todos os gostos e idades, proporcionando lazer e diversão para toda a família. A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Eventos, está dando todo o suporte necessário para que o Sesc Verão seja novamente um grande sucesso. Além disso, na próxima semana, também teremos as atrações que vão agitar um dos maiores carnavais de todo o estado do Rio de Janeiro – destacou o secretário de Eventos João Willy.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

SESC VERÃO

Sábado – 03/02, às 23h, livre – Show Jorge Aragão

Domingo – 04/02, às 15h, livre – Show Grupo Aglomerou

Domingo – 04/02, às 23h, livre – Show João Gomes

CARNAVAL

Sexta – 09/02 – Molejo

Sábado – 10/02 – Tá Na Mente

Domingo – 11/02 – Swing e Simpatia

Segunda– 12/02 – Pixote

Terça – 13/02 – Sorriso Maroto