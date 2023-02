Paulo Sandro é reeleito presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 07:38 horas

Resultado foi unânime e presidente reforçou união no Legislativo

Barra Mansa – Os vereadores de Barra Mansa reelegeram, por unanimidade, o vereador Paulo Sandro para presidente da Câmara Municipal. O presidente reforçou a união dos vereadores para continuar o mandato e trabalhar por Barra Mansa.

– É pela população que trabalhamos com dedicação aqui no Legislativo. Trabalhamos em prol de Barra Mansa, em harmonia com os poderes. Vamos continuar exercendo nosso mandato em união este ao e no ano que vem. Estou aqui para ser câmara – afirmou Paulo Sandro.

O presidente reeleito também agradeceu aos demais parlamentares pela reeleição unânime.

– Eu só tenho a agradecer aos vereadores, por acreditarem no meu trabalho como presidente; à minha família, aos meus amigos e à população de Barra Mansa. É muito gratificante receber todos os votos para presidente. Este ano está apenas começando, mas ainda vamos realizar importantes ações para a câmara e nossa população barra-mansense – agradeceu o presidente.

A mesa diretora eleita para o ano de 2024 também será composta pelos vereadores: Gustavo de Almeida Gomes, na 1ª vice-presidência; Bruno Oliveira, como 2º vice-presidente; Wagner Teixeira Ramos (Waguim), como 1º secretário, e a vereadora Luciana Alves, na 2ª secretaria.