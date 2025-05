PCDs poderão ter gratuidade em estacionamento por 30 minutos

Estado do Rio – Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida poderão ter 30 minutos de tolerância gratuita em estacionamentos de estabelecimentos comerciais. É o que determina o Projeto de Lei 1.077/23, de autoria do deputado Fred Pacheco (PMN), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou nesta quarta-feira (30), em primeira discussão. A medida ainda precisa passar por uma segunda votação pela Casa.

O projeto considera como estabelecimentos comerciais diversos locais, entre eles, hospitais, supermercados e shoppings. A iniciativa visa garantir dignidade e maior acessibilidade ao público com deficiência, facilitando deslocamentos curtos ou emergenciais sem cobrança imediata. A penalidade de multa prevista para o descumprimento da medida será de R$ 23.754,00 (equivalente a 5.000 UFIR-RJ). Em caso de reincidência, a multa será de R$ 47.508,00 (equivalente a 10.000 UFIR-RJ).

O deputado Fred Pacheco destacou que a medida é essencial para garantir uma sociedade mais inclusiva e justa.

“Pequenos gestos são fundamentais para a cidadania e a dignidade das pessoas com deficiência”, afirmou.