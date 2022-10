Peça ‘Aladdin Pocket Show’ será apresentada sábado no Sider Shopping

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 08:30 horas

Volta Redonda – Neste sábado, dia 22, às 17h, no Piso S, as crianças têm encontro marcado com um clássico infantil baseado em um dos contos mais famosos da Disney: Aladdin Pocket Show.

O espetáculo conta a história de Aladdin, um rapaz que encontra uma lâmpada mágica, na qual ele encontra um poderoso gênio. Ao esfregar o objeto, o jovem ganha direito a três pedidos e planeja usá-los para conquistar a princesa. A música ao vivo e o visual impecável dos personagens são ingredientes que prometem agradar muito! Com certeza o público irá se divertir e se emocionar com Aladdin e no final, é claro, haverá uma sessão de fotos com os personagens para tornar o evento ainda mais inesquecível.

O evento é gratuito, com classificação livre e vagas limitadas.

Mês das crianças

O Sider Shopping entrou no clima da Copa do Mundo 2022 e os moradores da região Sul Fluminense apaixonados por futebol ganharam uma Arena da Copa com futebol de botão, Fifa Soccer, totó, entre outras brincadeiras em um espaço temático. As brincadeiras acontecem de 14h às 20h, no Piso S, e vão até o dia 21. Os eventos são gratuitos, com classificação livre e vagas limitadas.