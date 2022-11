Peça ‘Cerca Viva’ será apresentada no Centro Cultural da FCSN - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 16:22 horas

Volta Redonda – Com dramaturgia do voltarredondense Rafael Souza-Ribeiro e direção de Cesar Augusto, o espetáculo teatral “Cerca Viva” traz Camila Nhary e Gabriel Albuquerque, também nascido e criado em Volta Redonda, no papel de um jovem casal que, na década de 1950, deixa a efervescência da capital para viver numa cidade rural em pleno processo de urbanização. Postergando seus sonhos, ela abdica de uma promissora carreira para acompanhar o marido em um novo emprego na indústria. Em pouco tempo, com a rotina do casamento e o convívio com um casal de vizinhos mais velhos (Sávio Moll e Ângela Rebello), eles questionam o vazio de suas vidas ao tentarem construir a imagem da família tradicional perfeita.

Contemplado pelo Edital Retomada Cultural RJ 2, “Cerca Viva” terá programação gratuita no Centro Cultural da Fundação CSN, em Volta Redonda, no dia 11 e 12 de novembro (sexta-feira e sábado). No primeiro dia (sexta, 11/11), o espetáculo será apresentado com intérprete de Libras e haverá também com um bate-papo com a equipe da peça, ao final. Já no segundo dia (sábado, 12/11), a programa consiste num workshop de teatro com a atriz Camila Nhary, o autor Rafael Souza-Ribeiro e o diretor Cesar Augusto, em que interpretação, dramaturgia e direção serão abordados em uma grande aula. Neste dia, não haverá apresentação da peça.

O autor Rafael Souza-Ribeiro e Gabriel Albuquerque estão especialmente felizes por poder levar “Cerca Viva” para Volta Redonda, cidade natal dos dois artistas. Entre abril e maio, “Cerca Viva” circulou pela Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro, em Anchieta; pelo Teatro Ruth de Souza, no Parque das Ruínas, em Santa Teresa; e pela Lona Cultural Municipal Terra, em Guadalupe.

A trama

Mais do que apresentar a história de um casal em crise, a peça reflete sobre as agruras da mulher dentro do casamento, na maternidade e na realização profissional e elucubra sobre as pressões e os padrões estabelecidos por uma sociedade burguesa e patriarcal.

“O desejo de montar esse espetáculo veio do momento político e sociocultural que passamos no país. Eu percebo a volta de uma onda conservadora, dos chamados ‘valores morais’ que ditam os costumes da família tradicional brasileira. Um espelho do passado”, comenta a atriz Camila Nhary, idealizadora do projeto.

Em cena, Camila é Lúcia, uma mulher moderna, cosmopolita e de classe média, que vive com um marido amoroso, Luiz, em uma casa confortável. Ela teme repetir os passos da mãe, mas se vê sufocada e com sua identidade desintegrada com a cobrança de exercer um papel que nunca sonhou: o de esposa devotada e dona de casa. Em meio à efervescência política da Era Vargas, a pressão sobe ainda mais com a interferência do casal vizinhos, separados apenas por uma pujante cerca viva, que dá nome ao espetáculo.

Inclusão, bate-papo e workshop

No primeiro dia de programação (sexta), o espetáculo será apresentado com intérprete de Libras, seguido de bate-papo com o elenco e direção. Já no segundo dia, não haverá apresentação da peça. A programação de sábado consiste num workshop de teatro com a atriz Camila Nhary, o autor Rafael Souza-Ribeiro e o diretor Cesar Augusto, em que interpretação, dramaturgia e direção serão abordados em uma grande aula.

No workshop, dez participantes vão experimentar ferramentas e procedimentos da cena e da dramaturgia, ampliando a consciência da criação teatral. Para isso, monólogos escritos pelos próprios alunos, criados a partir de um exercício/provocação, serão usados como base da oficina, voltada para artistas, estudantes de teatro e interessados com alguma experiência nas artes cênicas. As inscrições podem ser feitas por meio no seguinte link: https://bit.ly/3NflBl8

Serviço

Centro Cultural da Fundação CSN – Volta Redonda

Rua Vinte e Um, 402 – Vila Santa Cecília. Tel.: 3343-3990

Espetáculo e bate-papo: 11 de novembro (sexta), às 20h,

A programação de sexta contará com intérprete de Libras

Workshop de teatro: 12/11 (sábado), das 10h às 14h

Inscrições: https://bit.ly/3NflBl8

Toda programação tem entrada gratuita

Classificação: 12 anos