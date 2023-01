Peça teatral “Um Tal Guimarães” estreia em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 11:11 horas

Apresentações são gratuitas e acontecem nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, no Parque da Cidade

E se Guimarães Rosa fosse um personagem inventado por ele mesmo? A partir dessa pergunta, a peça Um Tal Guimarães, que será apresentada nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque da Cidade (Sala de Espetáculos Lurdinha Chiesse), constrói um universo ficcional em que Guimarães Rosa se vê mergulhado ao lado de algumas de suas criações que buscam se vingar do autor por terem sido criadas tal como foram. Personagens estes que também se misturam com as memórias familiares do idealizador e ator da peça, Vitor Peres, em uma cidade do interior de Minas Gerais.

“A ideia da peça nasceu há 20 anos. Tinha acabado de me mudar do interior de Minas e perdido meu avô, um senhor simples criado na roça que mal sabia ler, mas gostava de contar as histórias de suas andanças pela zona rural de Minas Gerais. Quando me deparei com a obra de Guimarães Rosa, enxerguei nas falas dos personagens algumas expressões e melodias usadas por meu avô. Me apaixonei por aquele universo que ia além do regionalismo”, conta Vitor Peres, que interpreta personagens inspirados em grandes obras do escritor Guimarães Rosa, como os contos A Terceira Margem do Rio e As Margens da Alegria, do livro Primeiras Estórias, e a novela Dão-Lalalão, publicada no livro Noites do Sertão.

O cheiro de broa quentinha saindo do forno, preparada pelo próprio ator em cena, móveis pertencentes à casa da avó de Vitor e outros detalhes pensados por ele e pelo diretor Renan Monteiro dão ao espetáculo uma atmosfera intimista. “A peça traz um olhar afetivo e de resgate às origens mineiras de Guimarães Rosa e do próprio ator. Nosso trabalho de pesquisa foi intenso, fruto de muitas viagens, para levar ao público uma imersão emocionante em tantos personagens do escritor, que poderiam ser eu, você ou qualquer outra pessoa que cruzasse o seu caminho”, conta Renan, que viveu o personagem Matias na novela Novo Mundo, da TV Globo, e está cotado para viver o compositor Carlos Gomes em “O Selvagem da Ópera”, da mesma emissora.

A peça Um Tal Guimarães foi contemplada pelo edital Retomada Cultural 2, criado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) e tem o papel de democratizar o acesso à cultura, despertando a curiosidade das pessoas acerca da vida e obra de Guimarães Rosa. “Acredito na retomada das companhias teatrais e no poder do teatro como ferramenta de fomento social e cultural”, finaliza o diretor.