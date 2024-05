Peças artesanais de Angra participam de feira em Brasília

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, está viabilizando o transporte de diversas peças artesanais de artesãos da cidade e a participação da mestre-artesã angrense Zuleide Rodrigues – uma das duas mestres artesãs graduadas do estado do Rio de Janeiro – no 17º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, que está acontecendo de 8 a 12 de maio de 2024, no Pátio Shopping Brasil, em Brasília/DF.

O convite veio da Secretaria de Estado de Turismo, que tem um estande no evento e será nele que a mestre terá a oportunidade de demonstrar o uso da técnica macramé e da matéria-prima da fibra de bananeira aos visitantes e ao público geral da feira.

Além da presença da mestre-artesã representando os artesãos, uma grande quantidade de peças que fizeram parte do estande da Prefeitura de Angra na Rio Artes, no final de abril, no Rio de Janeiro, também está sendo comercializado no 17º Salão do Artesanato, na capital federal.

O evento tem como objetivo promover e valorizar o trabalho dos artesãos brasileiros, mostrando a grande diversidade da produção artesanal dos estados, incentivando a comercialização desses produtos e estreitando suas relações comerciais pela possibilidade de contato direto com o público consumidor e com lojistas. Este ano, o salão espera receber um público total superior a 30 mil pessoas.

– Apoiar o artesanato é mais uma política pública do atual governo para gerar trabalho e renda. Estamos realizando e apoiando várias ações envolvendo o artesanato. Recentemente fizemos o Angra Artes Visuais, criamos a Carteira Municipal do Artesão, participamos do Rio Artes e nosso artesanato foi destaque no Rio de Janeiro e, através da Secretaria de Estado de Turismo, nossos artesãos foram convidados a mostrar sua arte em Brasília e estão sendo representados pelo nossa mestre-artesã Zuleide ensinando sua arte na fibra de bananeira. É a nossa arte cruzando o Brasil – comemorou o secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques.

A mestre-artesã Zuleide Rodrigues é vice-presidente da Organização dos Artistas e Artesãos de Angra dos Reis (Arte dos Reis). É voluntária num projeto com os jovens do Frade, no Núcleo de Referência Cuca Legal, Oficina de artesanato e Oficina de desfibramento do tronco de bananeira para adultos, e montagem de peças decorativas. Trabalhou como oficineira de artesanato na ONG Carlos Borges por oito anos, onde fez 7.800 atendimentos, e na ONG Semear por três anos. Foi oficineira de artesanato também para os hóspedes do Hotel do Frade. Fez exposições na Casa Larangeiras e na Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis. Como mestre-artesã, foi agraciada pelo Sebrae a participar de um dos grandes eventos que acontecem em Recife e outras feiras artesanais pelo Brasil.