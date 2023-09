Peças únicas para arrasar nos dias quentes

A primavera chega neste sábado, e logo o verão já estará entre nós. Sabe o que estas estações têm em comum? O calor. E ninguém quer passar calor usando roupas pesadas e desconfortáveis nos dias quentes, não é mesmo?

Quando falamos das estações mais quentes, a primeira imagem que vem à cabeça, quando se fala de looks, são as estampas e looks frescos.

Os vestidos são praticamente unanimidade quando se trata de montar looks pensando nos dias mais quentes. Sejam curtos ou longos, os vestidos fazem parte das composições da estação. Opte por tecidos leves, fluídos e abuse das estampas, afinal, o clima pede.

Os vestidos são capazes de agradar vários gostos porque podem ser de alças finas ou reforçadas, com ou sem mangas, do modelo “tomara-que-caia”, curtos e longos.

Como destaquei anteriormente, abuse das estampas, mas se este tipo de modelagem não combinar com você, os vestidos sem estampas também são lindos e versáteis, combinando tanto para o dia, quanto para a noite.

O macacão é outro coringa e que pode ser aproveitado em diversas ocasiões. Como os dias quentes pedem peças mais soltinhas, o macacão é uma ótima escolha!

Para dias quentes, a pedida do macacão vai para os modelos com recortes que deixam a peça mais soltinha. Quanto aos comprimentos, eles são variados, podendo ser longos — que dão um ar de elegância ao look — ou curtinhos, opção ideal para ocasiões informais.

O macacão é uma peça prática e que fica bem em todo mundo! Baixinhas, altas, magrinhas, mais cheinhas… Não tem desculpa! Existem várias opções para você escolher a que mais combina com você.

A peça é muito prática! Quer coisa melhor do que vestir uma única peça e estar prontinha para sair?

Enfim, os dias quentes, rimam com frescor, informalidade e casualidade. Vestidos e macacões combinam super com essa junção. Então bora se refrescar com essas peças que é a cara dos dias mais quentes.