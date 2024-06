‘Pedal pelas Águas’ encerra atividades pelo Dia Mundial do Meio Ambiente

Volta Redonda – A semana de atividades em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) foi encerrada nesse domingo (9), cerca de 150 pessoas participaram da 4ª edição do “Pedal pelas Águas”, evento promovido pela Prefeitura de Volta Redonda por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e pelo Comitê de Bacias Médio Paraíba do Sul.

A programação da Semana do Meio Ambiente no munícipio contou ainda com atividades na Floresta da Cicuta, no Zoológico Municipal e na Ilha São João, além de palestras na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda e na UFF (Universidade Federal Fluminense) de Volta Redonda.

“Conseguimos montar uma programação para atingir todas as idades, desde as crianças, que participaram das atividades na Floresta da Cicuta e no Zoológico Municipal, até os adultos e idosos que que marcaram presença no ‘Pedal pelas Águas’ e nas palestras. Foi uma ótima oportunidade para mostrarmos que todos têm um papel muito importante na preservação do Meio Ambiente”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Anderson Silva de Azevedo.

A concentração para a 4ª edição do “Pedal pelas Àguas” aconteceu no bairro Aero, em frente aos campos do Centro de Treinamento Oscar Cardoso, e teve como trajeto a Avenida Beira-Rio. Além do pedal, o evento contou também com uma caminhada com a participação de integrantes dos grupos da Melhor Idade de Volta Redonda.

Atividades da Semana do Meio Ambiente

A Semana do Meio Ambiente em Volta Redonda teve início na segunda-feira (3) com palestras e oficina de pintura no Zoológico Municipal (Zoo-VR). A programação seguiu na terça-feira (4) com uma trilha na Arie (Área de Relevante Interesse Ecológico) da Floresta da Cicuta.

Já na quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoveu durante a manhã uma ação no Zoológico Municipal com os alunos do Sítio Escola Municipal Espaço de Integração do Autista Thereza Aguiar Chicarino de Carvalho (Semeia), que realizaram o plantio de cinco mudas de goiabeira. No mesmo dia, na parte da tarde, também no Zoo-VR, em parceria com o Inea (Instituto Estadual do Meio Ambiente), foram desenvolvidas atividades sobre a preservação da natureza, limpeza e conservação dos rios, mata ciliar e descarte correto de resíduos com os alunos da Escola Manaaim (CEM).

As atividades no Zoo-VR se encerraram na sexta-feira (7), quando 34 alunos do 2º período do Lar e Escola Recanto das Crianças, do Bairro Vila Rica, realizaram o plantio de mudas de cebolinha. Em seguida, os pequenos estudantes fizeram uma visita guiada pelo Zoológico Municipal com o biólogo Almir Folly.

Participação em palestras

A Semana do Meio Ambiente também foi marcada por palestras e debates. Na quarta-feira (5), o secretário municipal de Meio Ambiente, Anderson Silva de Azevedo, ministrou uma palestra sobre o ‘Ações para controle ambiental em Volta Redonda’ durante o ‘Fórum Mesa Volta Redonda: A questão ambiental no Sul Fluminense’, na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda. Já na quinta-feira (6), a equipe da SMMA participou como convidada no Seminário de Meio Ambiente e Direito, realizado na UFF (Universidade Federal Fluminense) de Volta Redonda.

Homenagem

Na quarta-feira (5), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoveu uma homenagem ao ex-secretário da Pasta, Miguel Archanjo da Rosa, que faleceu no mês passado, denominando uma trilha do Zoológico Municipal com o seu nome. Para selar este tributo, a esposa de Miguel realizou um plantio de um Ipê-rosa (espécie nativa da região) na trilha, que também recebeu uma placa com o nome do ex-secretário.