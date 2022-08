Pedreiro é preso após ser filmado furtando bicicleta em Valença

Matéria publicada em 15 de agosto de 2022, 10:30 horas

Valença – A filmagem feita por uma câmera de segurança resultou na prisão de um pedreiro de 36 anos. O aparelho registrou o momento em que ele furtou a bicicleta de um jovem de 22 anos, em Valença.

A gravação serviu como prova para que ele respondesse pelo delito, que ocorreu nesse fim de semana na Rua Barão de Aliança, no bairro Aparecida. O autor trabalhava numa obra próxima ao imóvel da vítima quando praticou o crime.

A mãe do dono da bicicleta conseguiu as imagens com uma vizinha e denunciou o fato para a Polícia Militar. Os agentes localizaram o suspeito no bairro Varginha, na mesma cidade.

Ele confessou o crime e foi levado para a 91ª DP, onde passou a responder pelo crime em liberdade. A bicicleta foi recuperada pelos PMs e entregue ao jovem.