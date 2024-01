Pedrinho, presidente do Vasco, visita a FERJ

Rio de Janeiro – O presidente eleito do Vasco, Pedrinho, e o vice-presidente Paulo Cesar Salomão visitaram, na tarde desta terça-feira (16), a sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Recepcionados pelo presidente Rubens Lopes, eles conheceram as dependências da entidade e por mais de uma hora trocaram experiências sobre futebol e administração.

– Foi enriquecedor o debate. Pedrinho mostrou-se um profundo conhecedor do futebol, em campo e fora dele. Assim como o Salomão. As portas da Federação estão abertas a eles e ao Vasco – disse o presidente da FERJ.

Pedrinho será empossado presidente do Vasco no próximo dia 22.

Cariocão 2024: Vasco estreia com Time B nesta quinta-feira

O Vasco da Gama joga nesta quinta-feira (18), às 19h30, diante do Boavista, no Caldeirão de São Januário, em partida válida pela 1° rodada da taça Guanabara.