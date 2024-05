Pedro Sampaio e Catha comandaram ‘after’ da Madonna nas areias de Copacabana

Rio – Após Madonna deixar as areias de Copacabana, no sábado (4), a animação continuou em uma festa especial no Palco Leme, localizado entre as ruas Prado Júnior e Avenida Princesa Isabel. Pedro Sampaio e Catha foram responsáveis por garantir a empolgação do público na noite histórica.

O DJ, cantor e produtor subiu ao palco imediatamente após o show de Madonna. Com mais de 3,5 bilhões de streams de áudio e vídeo, Sampaio atingiu o topo do Spotify Brasil e Portugal duas vezes com os hits ‘Dançarina’’ e ‘’Poc Poc’’.

Parceiro de ícones do pop brasileiro e mundial como Anitta, Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Wesley Safadão, Zé Felipe, MC Pedrinho, Don Juan, Ana Castela, Léo Santana, o artista chamou a atenção do cenário internacional ao fazer um remix de ‘WAP’, de Cardi B e Megan Thee Stallion. Além disso, em 2020, foi destaque na lista da Forbes ‘Under 30’, que classifica os nomes mais influentes e importantes abaixo dos 30 anos de idade no país.

Irreverência de Catha levantou o público de madrugada

Após a apresentação de Pedro Sampaio, outro grande nome comandou o público. Para completar a noite, a jovem cantora Catha, que é destaque da nova geração, subiu ao palco para abrilhantar a festa, cantando para um público estimado de 300 mil pessoas. Catha foi sucesso de público e crítica com suas apresentações no Tim Music Noites Cariocas, Claro Verão Rio, Rio Gastronomia, entre outros de muita expressão. A artista inspira outros jovens músicos, a partir de composições que retratam os dilemas de sua geração.

“Foi uma honra a troca de energia com o público em um espetáculo tão ilustre, tão especial como este. O repertório está preparado para manter o clima encantador na maior pista dançante gigante. Foi muito emocionante”, afirma a cantora, que tem mais de 3 milhões de plays totais em suas músicas, mais de 35 mil ouvintes por mês, mais de 12 milhões de views e mais de 110 mil inscritos no YouTube.