Pedrosa comparece à plenária geral do Rede Sustentabilidade no Rio de Janeiro

Pinheiral – O pré-candidato à prefeitura de Pinheiral, Rivalney Pedrosa (PT), esteve presente na plenária geral do Partido Rede Sustentabilidade, no Rio de Janeiro. O evento aconteceu no último sábado (8) e reuniu todos os pré-candidatos do estado. Pedrosa acompanhou a presidente e pré-candidata a vereadora pelo partido, Débora Costa e a pré-candidata a vereadora Edilene.

No evento, Pedrosa alinhou questões burocráticas que darão sustentação à composição majoritária na coligação que apoiará sua futura candidatura à prefeitura de Pinheiral, juntamente com PSB, PSOL e PT.

“A união desses partidos traz a esperança de termos um município melhor, de fazer uma política verdadeira em que a gente possa transformar a vida das pessoas e do município”, disse Pedrosa.