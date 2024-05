Pela primeira vez, Copa do Brasil terá arbitragem feminina, em jogo do Fluminense

Rio de Janeiro – Pela primeira vez, a Copa do Brasil terá arbitragem 100% feminina, no jogo do Fluminense contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, às 19h.

Edina Alves (Fifa-SP) comanda a partida, com Neuza Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) de assistentes.

Além delas, todas as outras funções da partida também serão comandadas por mulheres, como o VAR, por exemplo. Regildênia Moura, membro da Comissão de Arbitragem da CBF e responsável pelo desenvolvimento da arbitragem feminina, celebrou a conquista e enalteceu as árbitras do futebol brasileiro.

“Esse jogo é motivo de muita alegria e orgulho. Nós temos muitas mulheres em condições de fazer de grande expressão. Cada vez mais, elas estão se preparando e aproveitando as oportunidades que estão sendo dadas. Não posso deixar de agradecer o presidente Ednaldo, que tem reunido esforços para fortalecer a arbitragem feminina brasileira, e o Seneme pela oportunidade de desenvolvê-las”, afirmou Regildênia.

Arbitragem da partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa