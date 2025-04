Penedo sedia o primeiro Festival do Chocolate de Itatiaia

Itatiaia – Penedo será palco do primeiro Festival do Chocolate entre os dias 11 e 21 de abril. Com uma programação voltada para toda a família, o evento promete movimentar o turismo e oferecer ao público diversas atrações culturais, oficinas, gastronomia temática e apresentações musicais. O Festival será realiazdo em espaço montado na Rua Coronel Jorge Pinheiro Borges, nº118, ao lado do Campo Finlandês e na Rua das Velas.

Durante os 11 dias de evento, os visitantes poderão desfrutar de uma programação repleta de atividades culturais, diversão e, claro, muito chocolate. A abertura oficial acontece no dia 11, às 19 horas, com um boas-vindas ao público, porém antes, às 18h, terá uma apresentação do projeto de música das escolas. Logo depois, acontecerá apresentações de dança com os alunos da Secretaria de Esporte e Lazer, seguido de um show com a banda Versão Brasileira.

O festival, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e a TurisRio, contará com uma variedade de atividades e atrações para todas as idades, como Oficina do Coelho, lojas de chocolate, atividades que incluem pintura facial, cineminha, food trucks, entre outros.

A Fazendinha de Coelhos, um espaço dedicado aos pequenos, com coelhinhos e outras atividades recreativas será outra atração, além de espaços instagramáveis com cenários temáticos, para garantir aquele clique perfeito para as redes sociais.

A programação contará também com Contação de Histórias e Teatro Infantil, com contos e apresentações teatrais que encantam as crianças e deixam o ambiente ainda mais mágico. O Festival também vai contar com uma Parada de Páscoa, com personagens temáticos do grupo Vira Festa, que desfilarão pelo centro de Penedo, acompanhado de um bondinho todo decorado e, ainda a tradicional Caça aos ovos, que será realizada diariamente, com muita diversão.

Shows de várias bandas e apresentações musicais também vão compor as atrações do evento, entre elas a Banda Versão Brasileira, Madrepérola, Xoxote, Ph Trio, Erik Fabiano, Rafaela Rodrigues, On The Route e Trio D3 Show, que prometem animar o público com grandes sucessos.

A programação do evento foi pensada para que pessoas de todas as idades possam aproveitar ao máximo o que o Festival tem a oferecer. Haverá opções para todos os gostos.

“Convidamos a todos para momentos inesquecíveis no Festival do Chocolate. Penedo vai se tornar a capital estadual do chocolate durante os 11 dias de evento e será o destino perfeito para quem busca diversão, cultura e, claro, muito chocolate. Vale lembrar que estamos trabalhando para oferecer opções de turismo e entretenimento de qualidade em todo o nosso município, e esse é apenas o primeiro de muitos eventos que estão por vir”, disse o prefeito Kaio Márcio.

Programação Completa

11/04 (Sexta-feira)

18h – Apresentação do Projeto de Música das Escolas

18h – Pintura facial infantil

19h – Abertura Oficial

19h30 – Apresentação de dança (Ballet, Jazz e Street Dance da Secretaria de Esporte e Lazer)

20h40 – Show com a Banda Versão Brasileira

12/04 (Sábado)

14h às 22h – Funcionamento do espaço do evento (Fazendinha de Coelhos, Espaços Instagramáveis, food truck, Cineminha)

14h – Oficina do Coelho – Ovos e coelhinhos de chocolate – Oficina gratuita para crianças de 5 a 8 anos – Inscrições no local, 30 minutos antes

15h30 – Contação de histórias

16h – Pintura facial infantil

16h30 – Apresentação Musical Rafaela Rodrigues (Rua das Velas)

17h – Caça aos ovos

18h30 – Parada de Páscoa (Av. das Mangueiras e Rua das Velas)

19h30 – Teatro de Páscoa

20h40 – Show da Banda On The Route

13/04 (Domingo)

14h às 22h – Funcionamento do espaço do evento (Fazendinha de Coelhos, Espaços Instagramáveis, food truck, Cineminha)

15h30 – Contação de histórias

16h – Pintura facial infantil

16h30 – Apresentação Musical com Rafaela Rodrigues (Rua das Velas)

17h – Caça aos ovos

18h30 – Parada de Páscoa (Av. das Mangueiras e Rua das Velas)

19h30 – Teatro de Páscoa

20h30 – Show da banda Madrepérola

Dias 14, 15 e 16 (De segunda a quarta-feira)

Oficinas para alunos da pré-escola da Rede Municipal de Ensino.

14h às 22h – o Festival segue com a programação: espaços Instagramáveis, food truck e cineminha.

17/04 – (Quinta-feira)

Oficinas para alunos da pré-escola da Rede Municipal de Ensino.

14h às 22h – o Festival segue com a programação: espaços Instagramáveis, food truck e cineminha.

20h40 – Show com Ph Trio

18/04 (Sexta-feira)

14h às 22h – Funcionamento do espaço do evento (Oficina do Coelho, Espaço Kids, Fazendinha de coelhos, Espaços Instagramáveis, Food Truck, Cineminha)

14h às 17h – Oficina do Coelho – Produção, decoração e montagem de ovos de Páscoa – Oficina gratuita para crianças – Inscrições no local, 30 minutos antes.

19/04 (Sábado)

14h às 22h – Funcionamento do espaço do evento (Fazendinha de Coelhos, Espaços Instagramáveis, Food Truck, Cineminha)

14h às 17h – Oficina do Coelho – Produção, decoração e montagem de ovos de Páscoa – Oficina gratuita para adultosç – Inscrições no local, 30 minutos antes

15h30 – Contação de histórias

16h – Pintura facial infantil

16h30 – Apresentação Musical com a Banda Versão Brasileira na Rua das Velas

17h – Caça aos ovos

18h30 – Parada de Páscoa

19h30 – Teatro de Páscoa

20h40 – Trio D3 Show

20/04 (Domingo)

14h às 22h – Funcionamento do espaço do evento (Fazendinha de Coelhos, Espaços Instagramáveis, food truck, Cineminha)

15h30 – Contação de histórias

16h – Pintura facial infantil

16h30 – Apresentação Musical com a Banda Versão Brasileira na Rua das Velas

17h – Caça aos ovos

18h30 – Parada de Páscoa

19h30 – Teatro de Páscoa

20h30 – Show com a Banda Xoxote

21/04 (Segunda-feira)

14h às 22h – Funcionamento do espaço do evento (Fazendinha de Coelhos, Espaços Instagramáveis, food truck, Cineminha)

16h – Pintura facial infantil

17h30 – Show com Erik Fabiano

19h30 – Apresentação Musical na Rua das Velas