O evento contará com as seguintes categorias: Bodybuilder, Bikini, Classic, Figure, Men´s Physique, Summer Shape, Super Body, Super Model, Up Shape e Wellness.

Penedo – O distrito de Penedo, em Itatiaia, sediará no domingo (26), a partir das 9h, no Hotel Titanic, a Copa Penedo Fisiculturismo, promovida pela World Bodybuilding Federação Rio de Janeiro (WBBF).