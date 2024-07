Itatiaia – A Operação Lei Seca autuou, entre os dias 28 e 30 de junho, 381 motoristas no teste do etilômetro, em todo o Estado do Rio. Penedo, distrito de Itatiaia, obteve a maior taxa de alcoolemia no domingo (30), com nove dos 48 abordados apresentando taxas de álcool superiores ao limite estabelecido.

Ao todo, foram 35 operações em todo o estado e 2.308 condutores abordados no estado durante o fim de semana. A taxa de motoristas reprovados no teste foi 16,50% nos três dias.