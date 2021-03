Matéria publicada em 18 de março de 2021, 14:11 horas

Itatiaia – Uma equipe de profissionais da prefeitura de Itatiaia definiu algumas estratégias para orientar os moradores e visitantes no cumprimento do decreto nº 3628/21, que estabelece medidas para o enfrentamento da propagação da segunda onda de Covid-19, no município.

Conforme definido no decreto, entre 23h e 05h, a permanência de pessoas nas ruas e áreas públicas da cidade está proibida, porém aqueles que estiverem se deslocando pelas vias, por motivo de trabalho ou outra emergência, serão apenas orientados a seguir para as suas residências.

O trabalho de fiscalização e orientação caberá a Guarda Civil Municipal, assim como no caso de dispersar qualquer tipo a aglomeração em espaços públicos, como ruas, praças e outros logradouros

Barreira sanitária

As barreiras sanitárias passarão a funcionar a partir desta quinta-feira (18), inicialmente no Portal de Informações Turísticas de Penedo, que será o local único de entrada de moradores e visitantes. Porém, a entrada dos moradores acontecerá por um ponto diferente do local, que posteriormente terão seus veículos identificados por adesivos. No Portal também será realizada a aferição da temperatura. Nas demais regiões da cidade, inicialmente, a fiscalização acontecerá de forma itinerante.

– Também teremos agentes trabalhando de forma itinerante em todas as regiões de Itatiaia, entre eles, a área Central e a região de Maromba e Maringá – explicou o comandante da Guarda Municipal, Gerson Luis da Silva.

O decreto conta ainda com outras disposições sobre a entrada de pessoas no município, taxa de ocupação, funcionamento de bares e restaurantes, entre outros. Para esclarecer e tirar as dúvidas da população, serão realizadas ações de divulgação, nos veículos e redes sociais oficiais da Prefeitura.

Fica proibida a entrada do pessoas que não comprovarem a reserva feita em restaurante, hotel, pousada ou estabelecimento similares situado no município,exceto aqueles que comprovadamente residam, trabalhem ou prestem serviço na cidade.

A taxa de ocupação para reservas em pousadas, hotéis ou similares fica limitada em 60%, devendo, ainda, os estabelecimentos adotarem todas as medidas sanitárias e de distanciamento necessárias para evitar a proliferação do vírus.

Em caso de recusa no cumprimento das determinações contidas no Decreto, fica autorizado, desde já, aos órgãos competentes, com o objetivo de atender o interesse público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Também em caso de descumprimentos ficam os estabelecimentos sujeitos à advertência e, em caso de reincidência, ao imediato fechamento com cassação do alvará.

Estabelecimentos

Os restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, bares, trailers e food-trucks, salões de festas poderão continuar com suas atividades desde que cumpram as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do coronavírus (SarsCov-2). Além disso, será necessário limitar a ocupação em 60% da capacidade de lotação, considerando apenas o público sentado e ainda proibir a permanência de público em pé, a fim de evitar aglomeração.

Os estabelecimentos também deverão organizar filas, quando necessário, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, a fim de serem mantidos os espaçamentos de 1,5 metro entre as pessoas; manter afastamento mínimo de 1,5 metro de distância entre as mesas e proibir espaço reservado para pista de dança.

O horário de atendimento presencial ao público será até as 23h, após esse horário serão permitidas apenas as modalidades delivery, drive-thru e entrega rápida com retirada do produto no estabelecimento (take-away).

O Decreto completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Itatiaia, no Boletim Oficial https://itatiaia.rj.gov.br/arquivos/downloads/1333/1333_15032021205325.pdf