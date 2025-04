Penedo terá ensaio da ‘Paixão de Cristo’ nesta sexta-feira (18)

Itatiaia – A Encenação da Paixão de Cristo será ensaiada na noite desta sexta-feira (18), às 19h, em Penedo, distrito de Itatiaia (RJ). O teatro acontecerá na quadra do bairro Formigueiro e será a segunda edição do evento, iniciado em 2024.

A apresentação contará com a participação de Raphael Bruno, no papel do Diabo; Cadu Amorim, interpretando Jesus Cristo; e Igor Jolivac, como Pôncio Pilatos.

A atividade tem como objetivo promover a participação da comunidade e incentivar a produção teatral local.