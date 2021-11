Penúltima edição do projeto “Cultura nos Bairros” será promovido em Pinheiral na sexta-feira, 26

Matéria publicada em 22 de novembro de 2021, 13:13 horas

Pinheiral – A penúltima edição do projeto “Cultura nos Bairros”, promovido pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, do Governo Federal, acontecerá nesta sexta-feira (26) na praça do bairro Vale Verde, de 13 às 15h30min. A atração do evento cultural gratuito contará com dois shows musicais: o cantor e compositor, Marquinho Russoni e do músico Nandão.

A ação coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), da Prefeitura de Pinheiral terá também Oficina de Culinária com Djanira, do Edital Projetos Culturais, Oficina de Educação Ambiental realizada pela Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Rural e informações sobre novas ações realizadas no mês de novembro pelo Gabinete da Vice-Prefeitura e da Feira dos Artesãos. O projeto já foi realizado em sete bairros e será finalizado no próximo sábado (27) no bairro Centro.

“Esse foi um projeto que está chegando ao fim, mas que pode mostrar nos bairros alguns dos talentos musicais que temos na cidade”, falou a secretária municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa.

O projeto “Cultura nos Bairros” contemplou artistas informais e espaços culturais da cidade que se inscreveram pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, do Governo Federal, que tiveram suas rendas afetadas pela pandemia de Covid-19 e foram contemplados com recursos fornecidos direto do Fundo Nacional de Cultura, repassados aos estados e municípios fazem parte das atrações oferecidas na cidade.