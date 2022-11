Pepê chega ao Resende para sua estreia no futebol carioca - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de novembro de 2022, 16:45 horas

Atacante já defendeu as equipes inglesas do Charlton FC, Everton e Reading FC

Resende – O atacante Pedro Nunes, que prefere ser chamado de Pepê, de 21 anos, é uma das 17 contratações do Resende para a disputa do Campeonato Carioca de 2023.

Revelado pelo Corinthians-SP, Pepê tem dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa, já defendeu os times ingleses do Charlton FC, Everton e Reading FC, e estava no Red Bull Bragantino-SP. O atacante também já foi convocado para defender as seleções de base do Brasil, no sub-16, e de Portugal, do sub-15 ao 18.

“Pessoal me recebeu super bem e estou muito feliz com este novo desafio na minha carreira. O Resende tem uma estrutura muito boa, tem tudo o que precisamos para nos ajudar a performar bem dentro de campo. Certeza que temos tudo para termos uma boa preparação e fazer um grande Campeonato Carioca”, projetou.

Preparação

A primeira semana de preparação do elenco alvinegro será de muito trabalho. A equipe, que se apresentou na segunda-feira, dia 21, irá realizar nove períodos de treinamentos até a manhã de sábado, dia 26.

A estreia do Resende no Campeonato Carioca será em casa, diante do Fluminense. A Fferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) ainda não definiu as datas e horários dos jogos.