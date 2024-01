Pequenas e médias empresas online fluminenses faturaram R$ 249 milhões em 2023

Estado do Rio – As pequenas e médias empresas online do Rio de Janeiro faturaram R$ 249 milhões em 2023, valor 31% maior que o atingido em 2022. No período, foram vendidos 4,3 milhões de produtos, superando a quantidade do ano anterior em 48%. Os dados são da 9ª edição do NuvemCommerce, estudo anual sobre o comércio eletrônico e o empreendedor brasileiro no ambiente digital, realizado pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais.

– O comércio digital é um mercado em expansão e tem crescido significativamente em nosso estado. Desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico, ao criar oportunidades de negócios e incentivar o empreendedorismo, aquecendo o mercado de trabalho com a geração de novos empregos para a população – comentou o governador Cláudio Castro.

De acordo com a pesquisa, o ticket médio por compra foi de R$ 212,60 no Estado do Rio de Janeiro. Os segmentos que mais venderam no território fluminense foram os de moda (R$ 90,5 milhões), acessórios (R$ 25,5 milhões) e joias (R$ 18 milhões).

– O crescimento das vendas do varejo on-line de empresas fluminenses comprova não apenas a qualidade dos produtos e serviços do estado, mas também a confiança dos consumidores na expansão da economia fluminense – avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

Em todo o Brasil, as pequenas e médias empresas online faturaram R$ 3,3 bilhões em 2023, valor 22% maior que o atingido em 2022. No ano, foram vendidos 55,5 milhões de produtos, superando a quantidade do ano anterior em mais de 19%.

– Eventos e tendências de consumo são grandes oportunidades para alavancar as vendas, além das tradicionais datas comemorativas. Estar atento às oportunidades que surgem nas redes sociais e às tendências das plataformas é fundamental para quem espera alcançar seus objetivos vendendo online – explica Marcela Orlandi, gerente sênior de Sucesso do Cliente da Nuvemshop.